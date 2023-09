Aussergewöhnlicher Radprofi – Ein Helfer namens Sepp Der Amerikaner Sepp Kuss ist der beste Teamkollege der Welt: Rundfahrt für Rundfahrt zieht er seine Leader die Berge hoch. Ist ihm nun sogar der ganz grosse Coup zuzutrauen? Emil Bischofberger

Seltener Augenblick im Rampenlicht: Sepp Kuss gewinnt an der Vuelta eine Etappe. Normalerweise stellt er sich voll in den Dienst seiner Teamleader. Foto: José Jordan (AFP)

Sepp Kuss ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Im Radsport und auch sonst. Und das hat er nicht allein seinem Namen zu verdanken, der gerade für Schweizer Ohren ulkig klingt. Aus dem deutschsprachigen Raum stammt er allerdings nicht: Kuss’ Urgrosseltern emigrierten im 18. Jahrhundert aus Slowenien in die USA. Sie arbeiteten in der neuen Heimat im Bergbau.

Die Berge blieben bei der Familie Kuss auch in den nachfolgenden Generationen im Zentrum, aber anders. Sepps Vater Dolph wurde zur US-Ski-Koriphäe, bei den Olympischen Spielen 1964 und 1972 war er Trainer des Langlaufteams, Mutter Sabina lief ebenfalls Rennen. Und auch Einzelkind Sepp zeigte durchaus Talent auf den schmalen Latten – versuchte sich im Outdoormekka Durango in den Rocky Mountains, aber auch in vielen anderen Sportarten.

«Noch heute versuche ich, jeden Winter auf den Langlaufski zu stehen. Im vergangenen Jahr bestritt ich wieder einmal ein Rennen, über zehn Kilometer. Ich hatte komplett vergessen, wie hart das ist. Vom ersten Kilometer an hatte ich diesen eisernen Blutgeschmack im Mund», erzählt er in einem Gespräch vor der Vuelta. Als Junge setzt er dann aber aufs Zweirad, erst feierte er Erfolge mit dem Mountainbike, dann mit dem Rennvelo – und wurde von den Europäern entdeckt, den heutigen Dominatoren Jumbo-Visma.

Nicht nur im Team der Niederländer ist Kuss ein Unikat, sondern im ganzen Profiradsport: Als einziger Fahrer traut er es sich zu, 2023 alle dreiwöchigen Grands Tours zu bestreiten. Nach Giro d’Italia und Tour de France fährt er nun auch die Vuelta a España.

Wer mit ihm spricht, könnte meinen, dieses Rennprogramm sei keine Qual, sondern ein Traum. Er sagt: «Ich habe diese Saison wirklich genossen, mit meinem einfachen Rennplan: Entweder war ich für eine Grand Tour drei Wochen weg – oder ich war drei bis fünf Wochen daheim.» Mehr Zeit für Frau, Freunde und zum Ausspannen habe er noch selten gehabt während einer Saison, sagt der 29-Jährige, der mit seiner spanischen Frau in Andorra lebt.

Sepp Kuss’ Saison 2023: Entweder er hilft, Grands Tours zu gewinnen, wie hier die Tour de France mit Jonas Vingegaard (Kuss ganz links) – oder er trainiert daheim in Andorra. Foto: Getty Images

Wer ihm so zuhört, dieser so typisch amerikanischen und im ganzen Peloton beliebten Frohnatur, muss sich fragen, weshalb nicht mehr Teams ihre Profis zu allen dreiwöchigen Rundfahrten schicken. Doch Kuss ist schon bewusst, dass er eine Anomalie ist. «Grands Tours kosten mich weniger mentale Energie als andere Fahrer. Ich versuche sie zu geniessen. Und: Ich fahre selber nicht um den Gesamtsieg – das beansprucht dich definitiv viel intensiver.»

Er ist das Markenzeichen der Dominanz

Nun, ein ganz durchschnittlicher Profi ist Kuss dann doch nicht: Als Fahrer ist er der weltbeste Helfer, jedenfalls dann, wenn es bergauf geht – und das geht es in Rundfahrten ziemlich oft. Oftmals findet er sich in der Situation wieder, dass er der einzige Helfer unter einem kleinen Grüppchen von Teamleadern ist. Bis irgendwann auch die abgehängt werden – weil Kuss’ Leader angegriffen haben.

Im Team Jumbo-Visma heissen die Leader Primoz Roglic und Jonas Vingegaard, die Sieger von Giro und Tour in diesem Jahr. Stets an ihrer Seite: Sepp Kuss. Er ist das leise Markenzeichen der Grand-Tour-Dominanz des Teams: Seit 2019 gehörte er bei jedem der sieben Jumbo-Visma-Gesamtsiege durch Roglic und Vingegaard zum Aufgebot.

Da ist es nur logisch, dass Kuss auch an der Vuelta antritt. Wobei er dafür auch etwas Glück brauchte: Auf der vorletzten Tour-Etappe stürzte er ohne eigenes Verschulden aufs Gesicht, aber ohne schwerere Folgen. Übrig geblieben sind davon nur noch zwei dicke Sonnencremestreifen im Gesicht.

Glück im Unglück an der Tour im Juli: Die Sturzverletzungen im Gesicht waren nur äusserlich. Foto: Twitter/Jumbo-Visma

Kuss muss nun in Spanien dabei sein, schliesslich hat seine Equipe Historisches vor: Noch nie gewann ein Team in einer Saison alle drei Grands Tours. Weshalb sie mit Roglic und Vingegaard als Doppelspitze antreten. Und mit Kuss, ihrem wichtigsten Helfer. Viel gesprochen werde am Berg jeweils nicht, sagt dieser. «Man muss die Dinge nicht verkomplizieren. Wir haben unseren Plan, ich lese ihre Körpersprache.»

Der Slowene oder der Däne sollen es in Spanien richten. Zumindest bergauf liegt der Amerikaner talentmässig nicht weit hinter ihnen zurück. Am Donnerstag fährt er auf der sechsten Etappe in der Fluchtgruppe mit – und im Schlussaufstieg der Konkurrenz mit einer Selbstverständlichkeit davon und zum Etappensieg, als sei Letzterer die einzige logische Konsequenz seines Handelns.

Sein zweiter Vuelta-Etappensieg nach 2019: Sepp Kuss gewinnt die 6. Etappe solo. Foto: Getty Images

Beinahe wird noch mehr daraus: Acht Sekunden fehlen ihm letztlich, um sogar das Leadertrikot überzustreifen. Fast drei Minuten beträgt sein Vorsprung auf seine Teamleader. Im Normalfall wird Kuss sich im Laufe des Rennens wieder hinten einreihen und für sie Tempo machen. Aber was wäre, wenn? Knapp drei Minuten sind ja doch ein schönes Polster… «Nein, nein», winkt er im Ziel sogleich ab, «für mich war der Etappensieg unglaublich und … wir nehmen einen Tag nach dem anderen.»

Emil Bischofberger arbeitet seit 2006 für Tamedia. Er beschäftigt sich vorwiegend mit der Zürcher Gastronomie und gesellschaftlichen Themen, zuvor hatte er seine thematische Heimat lange Jahre im Sportressort. Mehr Infos @bischofberger

Fehler gefunden?Jetzt melden.