Linette und Sabalenka im Halbfinal

Die Tennisspielerinnen Magda Linette und Aryna Sabalenka haben das Halbfinale der Australian Open erreicht. Zunächst setzte die Polin Linette ihren unverhofften Erfolgslauf durch ein 6:3, 7:5 im Viertelfinalmatch gegen die enttäuschende Tschechin Karolina Pliskova fort und feierte den grössten Grand-Slam-Erfolg ihrer Karriere. «Ein Traum wird wahr, ich bin einfach nur glücklich», sagte die 30-Jährige hinterher: «Das werde ich niemals vergessen. Das bleibt ein Leben lang.»

Im Kampf um das Finalticket trifft Linette am Donnerstag auf Sabalenka. Die Belarussin bezwang im Anschluss in der Rod Laver Arena die Kroatin Donna Vekic mit 6:3, 6:2 und erreichte zum vierten Mal in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale. In ihren neun Spielen in diesem Jahr hat Sabalenka noch keinen einzigen Satz abgegeben. «Ich bin super glücklich mit dem Sieg, die Atmosphäre war unglaublich», sagte Sabalenka, die ihre Aufschlag-Probleme mittlerweile in den Griff bekommen hat.

Linette ist in der Profi-Ära die dritte Polin im Halbfinale der Australian Open. Ihre Landsfrau Iga Swiatek, die als Weltranglistenerste als Turnierfavoritin nach Down Under gereist war, ist seit dem Achtelfinale ausgeschieden. (dpa)