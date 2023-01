Demonstration von Bencic

Belinda Bencic hat ihre exzellente Form von Adelaide nach Melbourne mitgenommen. Sie deklassierte die Bulgarin Viktorija Tomova (WTA 91) in der Startrunde in 67 Minuten 6:1, 6:2. Es war von A bis Z ein überzeugender Auftritt von Bencic, die sofort die Initiative in den Ballwechseln übernahm, 27 Winner schlug und am Netz alle 13 Punkte gewann. Zudem wirkte sie, obschon sie am Samstag noch den Final gegen Daria Kasatkina bestritten hatte, körperlich sehr frisch.

Starker Auftritt: Belinda Bencic. Getty Images

Die Schweizerin durfte sich glücklich schätzen, dass ihr Spiel an diesem meteorologisch turbulenten Tag mit zuerst grosser Hitze und dann Regengüssen in der Margaret Court Arena ausgetragen wurde, unter geschlossenem Dach. Sie gewann fast doppelt so viele Punkte wie ihre Gegnerin (61:33). «Ich sehe auch einige Schweizer Flaggen im Publikum», sagte sie strahlend. «Hopp Schwiiz!» (sg.)