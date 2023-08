Australien dreht am Rad

Erstaunlich, was Erfolg so alles bewirken kann. Fussball liegt in der Rangliste der populären Sportarten in Australien weit hinter Cricket, Rugby, Aussie Rules und Korbball. Aber spätestens mit dem Halbfinal-Einzug der Australierinnen hat das Land die Sportart für sich entdeckt.

Der «Daily Telegraph» hat sich kurzerhand zum «Daily Tillygraph» umbenannt. Weil Australierinnen Abkürzungen lieben. Und darum der Kosename Matildas schnell zu den Tillys gemacht wird.

Auch sonst dreht die Medienwelt ziemlich am Rad. Eine Zeitung hat extra einen Helikopter über dem geschlossenen Abschlusstraining der Engländerinnen kreisen lassen. Und die Partie gegen England wird zu «The Smashes». Ein Wortspiel, mit dem auf das epische Cricket-Duell zwischen England und Australien angespielt wird.

«The Ashes» wird seit 1877 gespielt und ist der Höhepunkt der sportlichen Rivalität zwischen dem einstigen Heimland England und der ehemaligen Sträflingskolonie Australien. Wenn «The Herald Sun» darum jetzt schreibt, dieser WM-Halbfinal sei «bigger than the Ashes», dann sagt das extrem viel darüber aus, wie gross die heutige Partie in Australien ist.