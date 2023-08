Bezirksgericht Bülach – Abschleppdienst sieht sich als Opfer einer Hexenjagd Die mittlerweile pleitegegangene Autohilfe 24 AG beschäftigt regelmässig die Staatsanwaltschaft. In zwei Fällen kam es nun zu einem Freispruch vom Vorwurf der Nötigung. Daniela Schenker

Besteht ein Auftrag, dürfen Abschleppdienste Fahrzeuge von Privatparkplätzen entfernen. Dabei kommt es regelmässig zu Diskussionen um die Verhältnismässigkeit. Foto: Sonja Mulitze

Immer wieder fand die Autohilfe 24 AG den Weg in die Schlagzeilen. Von fragwürdigen Methoden war die Rede oder gar von Abzocke oder Erpressung. Meist ging es darum, dass der Opfiker Abschleppdienst mit Falschparkierenden kurzen Prozess gemacht haben soll. Innert weniger Minuten sei er mit einem Wagen vor Ort gewesen und habe die Autos an den Haken genommen. Die Firma soll auch dann Rechnungen gestellt haben, wenn es gar nicht zum Abschleppen kam. Den Auftrag zum Abschleppen holte sich die Autohilfe 24 AG von den Besitzern der Parkplätze. Diesen bot sie im Gegenzug eine Beteiligung an den Abschleppgebühren an, die sie von Falschparkierenden kassierte.

«Ich bin das Opfer einer Hetzjagd der Staatsanwaltschaft.» Beschuldigter

Am Dienstag musste ein ehemaliger Exponent der Autohilfe 24 vor dem Bülacher Einzelrichter erscheinen. In den Augen seines Anwalts hat das direkt mit den Medien zu tun: «Weil sie die Firma in schlechtem Licht darstellten, häuften sich die Strafanzeigen. Im Internet findet eine regelrechte Hetze statt.» Er habe seinen Mandanten bei über 20 Strafdossiers der Staatsanwaltschaft begleitet. Dabei sei dieser bloss ein einfacher Mitarbeiter, der sich strikte an die Anweisung der Geschäftsleitung gehalten habe.

Der Beschuldigte ist überzeugt: «Ich bin das Opfer einer Hetzjagd der Staatsanwaltschaft.» Anwalt und Beschuldigter erklärten dem Gericht wortreich, das Abschleppen sei legitim und wichtig. «Die Polizei macht ja nichts.» Der Verteidiger schilderte seinen Mandanten als jemanden, der Abgeschleppten, die nicht zahlen könnten, regelmässig entgegenkomme. «Er gibt sogar Autos ohne Bezahlung heraus.»

Zwei umstrittene Telefonanrufe

Dabei drohte unterzugehen, worum es beim Verfahren ging. Ein Autofahrer hatte im Mai 2018 von der Autohilfe 24 eine Umtriebsentschädigung von 506 Franken erhalten. Weil der Student nicht sofort bezahlen konnte, bot ihm der Beschuldigte drei Ratenzahlungen zu je 100 Franken an. Damit sei die Sache erledigt. Kaum hatte der junge Mann Ende Oktober 2018 die letzte Rate bezahlt, kam eine weitere Rechnung über 340 Franken. Als der Student nach dem Grund fragte, habe ihm der Beschuldigte mit Anwaltskosten für die Betreibung gedroht, sollte er nicht bezahlen. Der Student erstattete Anzeige, worauf es geheissen haben soll, man erlasse ihm den Restbetrag, wenn er diese zurückziehe. Der Staatsanwalt erhob Anklage wegen Nötigung.

Als Nötigung stufte der Staatsanwalt auch das Verhalten des Beschuldigten gegenüber einem Auftraggeber im Juli 2020 ein. Seine Versicherungsfirma hatte einen Vertrag mit der Autohilfe 24 AG. Als der Inhaber den Vertrag auflösen wollte, soll man ihm bei der Autohilfe 24 AG mitgeteilt haben, damit erhalte er auch die vereinbarte Provision nicht. Dies sollte den Firmeninhaber von der Kündigung des Vertrags abhalten, so der Staatsanwalt.

Frustrierter Auftraggeber

Der ehemalige Kunde war vor Gericht als Privatkläger anwesend. Er fand vernichtende Worte für die Abschleppfirma. Sieben Wochen habe er mit dieser zusammengearbeitet. Die Mitarbeitenden seien stets auf der Lauer gelegen, hätten manchmal nach zwanzig Sekunden abgeschleppt und dann bis zu 1000 Franken verlangt.

«Als ich den Vertrag kündigte, wurde weiter abgeschleppt.» Privatkläger

«Als ich den Vertrag kündigte, wurde weiter abgeschleppt. Ich musste die Polizei zur Hilfe kommen lassen.» Beim Beschuldigten habe es sich mitnichten um einen einfachen Angestellten, sondern vielmehr «um den Kopf des Unternehmens» gehandelt, war er überzeugt. Es sei gar nie zu einer Kündigung gekommen, so der Anwalt des Beschuldigten. Im Gegenteil: Die Autohilfe 24 AG habe von sich aus mit Abschleppen aufgehört, nachdem die Firma des Privatklägers in Konkurs gegangen sei. «Sonst hätte sie die Provision ja ans Konkursamt zahlen müssen.»

Der Staatsanwalt forderte diesmal eine unbedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 120 Franken, also total 15’500 Franken für den 56-Jährigen. Dieser war bereits 2018 vom Obergericht wegen Nötigung zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt worden.

Freispruch folgt auf Konkurs

Der Bülacher Richter sprach den Schweizer indes vom Vorwurf der mehrfachen Nötigung frei und sprach ihm eine Prozessentschädigung von 10’000 Franken zu. Die Begründung im Fall des Studenten: Das Gericht müsse erst die Zeit nach Ende Oktober 2018 beurteilen. Ob der junge Mann am Telefon tatsächlich genötigt worden sei, sei unklar. Deshalb sei der Beschuldigte nach dem Prinzip «in dubio pro reo» freizusprechen. Auch bei der Auflösung des Vertrags mit dem Firmenkunden gebe es sehr viele Widersprüche auf beiden Seiten. «Wir wissen nicht, was gesagt wurde.»



Am 25. November 2022 hat das gleiche Gericht die Autohilfe 24 AG aufgelöst und ihre Liquidation angeordnet. Vor zehn Tagen publizierte das zuständige Konkursamt die Einstellung des Konkursverfahrens – mangels Aktiven. Heisst: Die Firma ist pleite. Der am Dienstag Freigesprochene arbeitet jetzt bei einem anderen Abschleppdienst. In welcher Funktion, bleibt unklar. Bei den noch pendenten Dossiers gilt die Unschuldsvermutung.

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.