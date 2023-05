Unfall in Horgen – Auto erfasst zwei fünfjährige Kinder Vor der Villa Seerose geriet am Sonntagabend ein Bube mit dem Trottinett unter ein Auto und wurde verletzt. Sein Kollege fuhr mit dem Fahrrad in die Seite des Wagens. Daniel Hitz

Noch einige Stunden nach dem Unfall lag das Trottinett unter dem Wagen. Das Forensische Institut untersucht nun den Unfallhergang. Foto: Moritz Hager

Am Sonntag kam es auf der Seegartenstrasse vor der Villa Seerose in Horgen zu einem Unfall mit zwei Kindern. Wie die Kantonspolizei am Unfallort mitteilt, fuhr kurz nach 18.30 Uhr ein Auto in Richtung Oberrieden, als zwei fünfjährige Buben aus dem öffentlichen Park der Villa auf die Strasse fuhren.

Einer war mit seinem Trottinett unterwegs, der andere sass auf einem Fahrrad. Dabei geriet der Junge auf dem Trottinett unter den Wagen und wurde einige Meter mitgeschleift. Der Bube auf dem Fahrrad prallte in die Seitentüre des Toyotas.

Der Trottinett-Fahrer wurde mit «unbestimmt schweren Verletzungen» ins Spital gebracht, wie Kapo-Mediensprecher Alexander Renner sagt. Der Junge auf dem Fahrrad blieb unverletzt. So auch der 20-jährige Autolenker.

Rund ein Dutzend Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und Seepolizei standen in Horgen im Einsatz. Foto: Moritz Hager

Wie es genau zum Unfall hat kommen können, wird derzeit untersucht. Am Sonntag vor Ort ist auch das Forensische Institut sowie die Staatsanwaltschaft. Nebst mehreren Polizeiwagen ist auch die Seepolizei ausgerückt. Diese habe laut Renner geholfen, den Unfallort vor Schaulustigen abzusperren. Gerade an warmen Frühlings- und Sommerabenden, wie jenem vom Sonntag, ist der Park bei Familien und Jugendlichen sehr beliebt. Die Seegartenstrasse bleibt bis spätabends gesperrt.

Daniel Hitz ist Leiter News Desk und Redaktor für Themen rund um den Zürichsee. Er hat einen Abschluss in Journalistik und Kommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Mehr Infos @hitzdani

Fehler gefunden?Jetzt melden.