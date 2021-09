Verletzter in Neftenbach – Auto fährt Velofahrer an Ein 64-jähriger Fahrradlenker ist nach einer Kollision mit einem Auto verletzt ins Spital gebracht worden

Die Kollision ereignete sich, als das Auto zu einem Parkplatz abbog: Unfallstelle in Neftenbach. Foto: Kapo ZH

Am Freitagabend kurz vor 18 Uhr wollte ein 56-Jähriger mit seinem Personenwagen von der Zürichstrasse auf den Parkplatz der Agrola-Tankstelle einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem vom Dorf her kommenden 64-jährigen Velofahrer, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag gemeldet hat.

Durch den Aufprall wurde der Velofahrer mittelschwer verletzt und wurde mit der Ambulanz des Kantonsspitals Winterthur in ein Spital gebracht.

Die Zürichstrasse musste für eineinhalb Stunden durch die Feuerwehr Neftenbach gesperrt werden.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl abgeklärt.

pu

Fehler gefunden?Jetzt melden.