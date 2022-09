Tödlicher Unfall in Eglisau – Auto gerät auf Gegenfahrbahn und rammt Lastwagen Bei einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist der Autolenker noch auf der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt.

Die Unfallstelle in Eglisau. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, fuhr ein 49 Jahre alter Personenwagenlenker von Eglisau herkommend auf der Zürcherstrasse in Richtung Alter Hardwaldkreisel. Auf einem geraden Strassenabschnitt geriet er aus im Moment nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich.

In der Folge kollidierte sein Auto frontal mit einem ihm entgegenfahrenden Lastwagen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Autolenker so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Der 46-jährige Lastwagenchauffeur wurde bei der Kollision leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren, wie die Polizei weiter schreibt.

Zürcherstrasse gesperrt

Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland abgeklärt. Wegen dieses Unfalls musste die Zürcherstrasse, zwischen dem Alten Hardwaldkreisel und der Alten Landstrasse in Eglisau, beidseitig für bis ungefähr 14 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei und die Stützpunktfeuerwehr Bülach, die Feuerwehr Eglisau-Hüntwangen-Wasterkingen, ein Rettungswagen des Spitals Bülach, ein Notarzt, die zuständige Staatsanwältin, das Tiefbaumt des Kantons Zürich, eine private Strassenreinigungsfirma sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.



mps

