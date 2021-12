Im Feierabendverkehr – Auto mit sieben Insassen verunfallt auf A1 – drei Personen schwer verletzt Am Montagabend kam es auf der Autobahn A1 zu einem schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurden sieben Personen verletzt, drei von ihnen schwer.

Am Montag kurz vor 19 Uhr fuhr ein Autolenker auf der Autobahn A1 in Richtung Winterthur. Aus noch unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke, bevor es auf de rFahrbahn zum Stillstand kam. Im Fahrzeug befanden sich sieben Personen im Alter zwischen 13 und 52 Jahren, drei von ihnen wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt, die anderen vier Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.



Eine Person musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden, die anderen Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Spitäler transportiert, wie Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, zu «BRK News» sagt.

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Die Polizei sucht ein weisses Auto

Die Kantonspolizei Zürich ist auf der Suche nach einem weissen Fahrzeug, das kurz vor dem Unfall angehalten haben, sich dann jedoch später von der Unfallstelle entfernt haben soll. Die Polizei ruft die Lenkerin oder den Lenker dieses Fahrzeugs auf, sich bei der Kantonspolizei Zürich zu melden. «Es könnte eine wichtige Auskunftsperson sein», so Surber.



Die Autobahn A1 musste im betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden. Das führte zu grösseren Verkehrsbehinderungen.







