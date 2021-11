Unfall in Hirzel – Auto mit zwei Insassen stürzt Abhang hinunter Bei einem Verkehrsunfall in Hirzel wurden am Sonntagmorgen zwei Personen verletzt.

Das silberne Auto nach dem Unfall. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Sonntagmorgen waren laut Mitteilung der Kantonspolizei Zürich zwei 29-Jährige unterwegs in Richtung Sihlbrugg. In Hirzel (Gemeindegebiet Horgen) verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto habe sich um die eigene Achse gedreht, ehe es einen Abhang hinunterstürzte, schreibt die Kantonspolizei.

Der Lenker erlitt beim Unfall unbestimmte Verletzungen, der Beifahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Beide Männer mussten mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

sip

