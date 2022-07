Unfall im Kanton Schwyz – Auto stürzt an der Axenstrasse in den Vierwaldstättersee Ein Fahrzeug hat eine Leitplanke durschlagen und ist eine Felswand hinunter gestürzt. Polizeitaucher und die Rettungsflugwacht suchen derzeit nach vermissten Personen.

Ein Auto hat beim Wolfssprung an der Axenstrasse eine Leitplanke durchbrochen und ist rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Quelle: Google Maps

An der Axenstrasse in Brunnen SZ ist offenbar ein Auto in den Vierweldstättersee gestürzt. Polizei und Rettungsdienste suchen nach vermissten Personen.

Es sei ein entsprechender Einsatz im Gange, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Die Polizei bestätigte damit Berichte von der Online-Newsportale «blick.ch» und «20 Minuten». Demnach waren auch Polizeitaucher sowie die Rettungsflugwacht im Einsatz.

Die Zeitung «Bote der Urschweiz» berichtete, dass Unfallfahrzeug sei von Süden her Richtung Mositunnel unterwegs gewesen. Kurz nach dem Wolfssprung habe es den Felsen gestreift und danach das Geländer auf der anderen Strassenseite durchbrochen. Danach sei es eine rund 50 Meter hohe Felswand hinabgestürzt.

