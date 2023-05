Unfall in Saanen – Auto stürzt in Saane – Autolenker tot geborgen Bei einer Frontalkollision stürzte ein Auto in der Nacht auf Sonntag in die Saane. Der Autolenker wurde tot aus dem Lac du Vernex geborgen.

Ein Auto ist in der Nacht auf Sonntag nach einer Frontalkollision bei Saanen in die Saane gestürzt. Das Fahrzeug wurde leer im Fluss aufgefunden.

Am Sonntagnachmittag nun haben Einsatzkräfte der Kantonspolizei Waadt einen leblosen Mann im Lac du Vernex im Kanton Waadt entdeckt und geborgen. Vor Ort konnte nur noch sein Tod des Mannes festgestellt werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagabend mitteilt. Der Fundort liegt knapp 15 Kilometer vom Unfallort entfernt.

Gemäss den aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um den Lenker des Autos, das in der Nacht auf Sonntag in Saanen auf der Oeystrasse nach einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug von der Strasse abkam und in der Saane aufgefunden worden war.

Das betreffende Auto war gegen 0.45 Uhr nach einer Frontalkollision mit einem anderen Fahrzeug von der Strasse abgekommen. Das Auto überschlug sich und stürzte mehrere Meter über einen Steilhang in die Saane.

Weder im Innern noch in der näheren Umgebung des aufgefundenen Autos konnten Personen gefunden worden. Das Auto konnte im Verlauf des frühen Sonntagmorgens aus dem Wasser geborgen werden.

Die Suche nach den Fahrzeuginsassen wurde daraufhin ausgedehnt. So wurde das Ufergebiet entlang der Saane abgesucht und ein Suchflug durch die Rega durchgeführt. Die Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt. Die betroffene Hauptstrasse auf der Höhe von Saanen war gesperrt. Die Polizei leitete eine Untersuchung der Unfallumstände ein.

pd/tag

