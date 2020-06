Spektakulärer Unfall im Kanton St. Gallen – Auto stürzt über Wasserfall – und niemand ist verletzt Glück im Unglück für eine 19-jährige Lenkerin und ihre vier Mitinsassen bei einem Unfall in Dreien.

Sturz heil überlebt: Die fünf Insassen sind mit dem Schrecken davon gekommen. (Foto: www.sg.ch/kantonspolizei)

In der Nacht auf Sonntag stürzte in Dreien im Kanton St. Gallen eine 19-jährige Autofahrerin und ihre vier Mitfahrer über einen kleinen Wasserfall in den Gonzenbach. Alle blieben unverletzt.

Der Selbstunfall ereignete sich kurz vor 2 Uhr auf Höhe Brücke Gonzenbach, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Twitter mitteilte. Die junge Autolenkerin war von Bodmen kommend in Richtung Dreien unterwegs. Im Auto befanden sich noch vier Mitfahrer.

In einer Linkskurve, kurz vor der Brücke, kam das Auto aus unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über das Wiesland. Nach 25 Metern stürzte das Auto über einen kleinen Wasserfall in den Gonzenbach. Die Autofahrerin und ihre Mitfahrer konnten selbständig das Auto verlassen.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen waren auch die Strassenrettung der Feuerwehr Wil sowie die Feuerwehr Mosnang im Einsatz. Abklärungen ergaben, dass keine umweltschädlichen Stoffe in den Bach ausliefen. Durch den Unfall entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Der Unfallort aus einem anderen Blickwinkel fotografiert. (Foto: www.kapo.sg.ch)

( SDA /fal )