Ein Auto, drei Rendezvous

Unser Leben ist in vielerlei Bereichen digitalisiert, vernetzt, online. Wir buchen unsere Reisen im Internet, wir bestellen unsere Kleidung bei Online-Händlern und sogar beim Dating vertrauen wir auf Apps und Chatrooms, die uns die grosse Liebe zu vermitteln versprechen.



Aber nicht nur in der digitalen Welt findet unser Leben statt. Wir erfahren tagtäglich wahre Emotionen, wir verlieben uns in echte Menschen und teilen mit ihnen unsere Gefühle, schaffen zusammen neue Erinnerungen und fahren gemeinsam einer Zukunft entgegen, die noch so viel zu bieten hat.



Das Experiment



Wo steht die Schweiz im Bezug auf Leben und Liebe im digitalen Zeitalter? Ein kleines Experiment mit drei Paaren, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, soll Aufschluss geben. Im neuen VW Golf fahren sie durch die Stadt, ohne Zielvorgabe, ohne Zeitdruck. Dabei reden sie miteinander. Über das Leben, über die Liebe und wohin die Zukunft sie führen wird.



Die Paare

Rita & Stephan

Seit über 20 Jahren verheiratet. Das Ehepaar lebt und arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten miteinander. Junggeblieben, nicht nur äusserlich, sondern auch im Herzen, teilt es eine ganz besondere Liebe zueinander und einen optimistischen Blick auf das Leben und den Fortschritt. Ein paar Sachen waren früher dennoch ein wenig besser.

Celine & Dilan

Seit vier Jahren ein Paar. Als typische Millennials leben Celine und Dilan ihre Beziehung offen und stolz aus – sie verstecken sich nicht vor gesellschaftlichen Repressalien und nutzen die Digitalisierung und den technischen Fortschritt auch im Alltag. Klassischen Rollenbildern und Erwartungshaltungen gegenüber sind sie skeptisch.

Selina & Alessandro

Sehen sich heute das erste Mal. Selina und Alessandro sind jung, erfolgreich und stehen mit beiden Beinen im Leben. Trotzdem fehlt ihnen eine Beziehung.

Mit Online-Dating oder klassischem Kennenlernen in der Diskothek wollte es bisher nicht klappen. Vielleicht ändert sich das ja bei einem Rendezvous im neuen VW Golf?