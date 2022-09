Fahrerflucht in Schlieren – Autofahrer fährt Velolenker an und flüchtet danach Am Montagabend hat ein BMW-Fahrer einen Fahrradlenker verletzt. Er hielt an, sprach kurz mit dem Verletzten – und fuhr danach zügig davon.

An dieser Kreuzung in Schlieren kam es zum Verkehrsunfall. Foto: Kantonspolizei Zürich

Nach 21.30 Uhr fuhr ein Automobilist mit seinem Personenwagen am Montagabend auf der Gasometerstrasse in Schlieren und bog in die Wagistrasse ab. Dabei soll er gemäss ersten Erkenntnissen die Kurve geschnitten haben, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Es kam zu einer Kollision mit einem Fahrradfahrer, welcher in entgegenkommender Richtung auf der Wagistrasse unterwegs war. Der unbekannte Autofahrer hielt seinen Personenwagen an und führte ein kurzes Gespräch mit dem verletzten E-Bike-Fahrer. Anschliessend setzte der Personenwagenlenker seine Fahrt zügig Richtung Zentrum Schlieren fort, so schreibt es die Kantonspolizei.

Der 36-jährige Zweiradlenker musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum beteiligten dunkelfarbenen BMW machen können.

