Tödlicher Unfall in Hausen am Albis – Autofahrer prallt beim Überholen in Velo Beim Überholen ist ein Autofahrer in Hausen am Albis am Sonntag frontal mit einem entgegenkommenden Velo kollidiert. Der 26-jährige Fahrradfahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Wegen des Unfalls musste die Ebertswilerstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Symbolfoto: PD (Kapo ZH)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velofahrer am Sonntagabend in Hausen am Albis ist der Zweiradlenker auf der Unfallstelle verstorben. Gegen 17.30 Uhr fuhr der 43-jährige Autolenker auf der Ebertswilerstrasse von Hausen am Albis Richtung Ebertswil. Auf der Überlandstrecke schwenkte der Fahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Velofahrer, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Der 26-jährige Zweiradlenker wurde dabei schwer verletzt. Trotz Reanimationsmassnahmen durch die Polizeipatrouille und den Rettungsdienst erlag der Velofahrer seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ebertswilerstrasse mehrere Stunden gesperrt

Die Feuerwehr Oberamt musste die Ebertswilerstrasse während mehrerer Stunden sperren. Sie richtete eine Umfahrung ein. Die Spuren des Verkehrsunfalls wurden durch die Kantonspolizei und das Forensische Institut Zürich gesichert. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl ermittelt.

