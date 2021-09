Polizeikontrollen in Wädenswil – Autofahrer rast mit 125 km/h durch Tempo-50-Zone Am frühen Montagmorgen ist ein Autolenker mit 125 km/h durch den Innerortsbereich auf der Alten Landstrasse in der Au gebrettert.

Nicht nur schnell, sondern viel zu schnell war ein Lenker am Montagmorgen in der Au unterwegs. Foto: Keystone (Symbolbild)

Eigentlich darf auf der Alten Landstrasse im Wädenswiler Ortsteil Au nur 50 km/h gefahren werden. Wenig gekümmert hat dies offensichtlich einen Lenker am frühen Montagmorgen. Wie die Stadtpolizei Wädenswil mitteilte, wurde der Mann mit nicht weniger als 125 km/h geblitzt. Es handelt sich also um ein Raserdelikt. Dieses wurde gemäss Polizei an die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis rapportiert.

Die Stadtpolizei hatte während einer Woche (vom 20. bis 27. September) auf der Alten Landstrasse regelmässige Kontrollen durchgeführt.

500 Fahrzeuge waren zu schnell

Ein Raserdelikt innerorts liegt dann vor, wenn die vorgeschriebene Geschwindigkeit abzüglich der Toleranz, um 50 Stundenkilometer und mehr überschritten wird. Während der Kontrollzeit wurden insgesamt 26’556 Fahrzeuge gemessen. 500 davon waren zu schnell unterwegs.

In insgesamt drei weiteren Fällen wurde nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz eine Überschreitung von mehr als 16 Stundenkilometern gemessen. Dies habe eine Rapporterstattung an das Statthalteramt Horgen zur Folge, teilte die Stadtpolizei weiter mit.

