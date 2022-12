Verkehrsunfall in Uster – Autofahrer stirbt nach Selbstnunfall In Uster hat am späten Mittwochabend ein 21-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der junge Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Das Auto eines 21-Jährigen geriet in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Foto: PD, Kapo ZH

In Uster ist es am am späten Mittwochabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen: Das Fahrzeug eines 21-Jährigen geriet in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und einzige Insasse kam dabei ums Leben.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 23.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagmorgen mitteilte. Nachdem das Fahrzeug in den Baum geprallt war, kam es am Zaun einer Kläranlage auf der Seite liegend zum Stillstand. Trotz Reanimationsversuchen der Rettungskräfte verstarb der Fahrer noch vor Ort. Warum er von der Strasse abgekommen war, war vorerst unklar.

Der betroffene Teil der Strasse war bis 3.00 Uhr gesperrt.

