Unfall an Zürcher Kantonsgrenze – Autofahrer verliert Bewusstsein und landet fast auf Gleisen

Unfall in Aadorf – Autofahrer verliert Bewusstsein und landet fast auf Gleisen Ein 78-jähriger Autofahrer hatte am Sonntag in Aadorf Glück im Unglück: Wegen seiner Irrfahrt kam es zu längeren Einschränkungen im Bahnverkehr.

Der Lenker wurde beim Unfall nicht verletzt – am Fahrzeug entstand aber hoher Sachschaden. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Aadorf in eine gefährliche Situation geraten. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, fuhr der Rentner gegen 13 Uhr auf der Sirnacherstrasse in Richtung Guntershausen bei Aadorf. Ausgangs Aadorf verlor der Mann das Bewusstsein – dies gab er zumindest Gegenüber den Einsatzkräften so an.

In der Folge kam der 78-Jährige rechts von der Strasse ab. Seine Fahrt endete erst direkt neben den Gleisen.



Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Sachschaden beträgt jedoch mehrere Tausend Franken. Ein Interventionsteam der SBB begleitete die nötigen Bergungsarbeiten. Der Bahnverkehr war für rund eineinhalb Stunden beeinträchtigt.

mst

