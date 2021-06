Unfall in Horgen – Autolenkerin nach Kollision mit Hauswand schwer verletzt Am Donnerstag ist in Horgen bei der reformierten Kirche ein Auto frontal in ein Gebäude gefahren. An den Unfallort musste sogar ein Bauingenieur ausrücken.

Bei der Kollision mit der Hauswand entstand ein Sach- und Gebäudeschaden von mehreren zehntausend Franken. Foto: André Springer

Am Donnerstagnachmittag kurz nach 14 Uhr kam es auf der Kreuzung Kirchstrasse und Alte Landstrasse in Horgen zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei mitteilt, prallte eine in Richtung Wädenswil fahrende Lenkerin in eine Hausmauer. Wie es zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar.

Die 34-jährige Frau zog sich beim Aufprall schwere Verletzungen zu und musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Seespital Horgen transportiert werden. Wegen des heftigen Aufpralls des Personenwagens musste aus Sicherheitsgründen ein Baustatiker zur Überprüfung des Gebäudes beigezogen werden. Der entstandene Sach- und Gebäudeschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Franken belaufen.

ÖV beeinträchtigt

Wegen des Unfalls musste die Kirch- und die Alte Landstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Der öffentliche Busbetrieb war in dieser Zeit beeinträchtigt.

Neben der Kantonspolizei Zürich und dem Bauingenieur standen die Kommunalpolizei Horgen, ein Rettungswagen und ein Notarzt des Seespitals Horgen sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.