Glosse zum SRF – Autsch, diese Windows-Panne in der «Tagesschau»

«Es wird gestartet». Windows-Panne in der gestrigen «Tagesschau» mit Franz Fischlin. Foto: Screenshot SRF

Gestern Abend kam es in der «Tagesschau»-Hauptausgabe zu einer Windows-Panne: Der Studiomonitor zeigte nicht Lara Gut, die in Cortina ihre zweite Goldmedaille an der Ski-WM gewonnen hatte. Sondern einen Windows-Bildschirm mit der Information «Es wird gestartet».

Seither rätselt die ganze Schweiz, wie dies geschehen konnte. Und warum das Schweizer Fernsehen noch immer Windows 7 verwendet, obwohl schon längst der Umstieg auf Windows 10 hätte erfolgen sollen.

Wir haben das Protokoll der entscheidenden SRF-Sitzung vom Juni 2019.

Nathalie Wappler: Kolleginnen und Kollegen, wie ihr wisst, laufen unsere Redaktionscomputer auf Windows. Nun steht ein Update an. Zugleich muss SRF sparen. Wie wollen wir dieser Herausforderung begegnen?