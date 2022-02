Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Avatar Einstein kommt ans WEF Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Forschende der ETH Zürich haben vor einigen Monaten zum hundertsten Jahrestag der Nobelpreis-Verleihung einen Avatar von Physiker Albert Einstein gebaut. Foto: AP

KI-getriebener Albert Einstein macht in Davos halt

Das Weltwirtschaftsforum WEF ist Corona-bedingt ausnahmsweise in den Mai verschoben worden. Während noch offen ist, welche internationalen Grössen aus Wirtschaft und Politik anreisen werden, kann das WEF schon mit mindestens einem Top-Shot rechnen: Albert Einstein. Forschende der ETH Zürich haben vor einigen Monaten zum hundertsten Jahrestag der Nobelpreis-Verleihung einen Einstein-Avatar gebaut. Auf seiner Städtetour macht der KI-getriebene Einstein halt in Davos. Dort können sich die WEF-Teilnehmenden sogar mit dem Professor unterhalten. Auf den Klimawandel, den Russland-Konflikt oder Cyberkriminalität spricht man Einstein aber besser nicht an. Sein Avatar kann nämlich nur über die Relativitätstheorie, den Nobelpreis und über Einsteins Ehefrau Auskunft geben.