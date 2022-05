Proteste gegen die geplante Abwicklung des Grundrechts auf Abtreibung in Miami am 3. Mai. Foto: Keystone

Blitzschnell errichtete die Polizei am Montag Barrikaden vor der Marmortreppe des Supreme Court der Vereinigten Staaten: Durch ein Leak war publik geworden, dass fünf der neun hohen Richterinnen und Richter planen, das allgemeine grundsätzliche Recht auf Abtreibung demnächst abzuwickeln und die Frage der Hoheit der einzelnen Bundesstaaten zu unterstellen. Demonstrationen liessen nicht auf sich warten; Tausende gingen seither auf die Strasse, in Washington D. C. und etlichen Städten von New York bis Seattle, von Chicago bis Austin (Texas) und Miami (Florida). Die amerikanische Zivilgesellschaft befindet sich im kollektiven Schockzustand – und eine Minderheit im Rausch des Triumphs.