Furcht vor Strommangel – Plötzlich sind Funkgeräte als Back-up fürs Handynetz gefragt Um den Kontakt zu den Liebsten im Notfall nicht zu verlieren, setzen viele jetzt auf Funkgeräte. Und Amateurfunker bereiten sich auf eine staatstragende Rolle vor. Dagmar Appelt

«Wir üben für den Notfall»: Amateurfunker Christoph Isler, hier mit einem kleinen Gerät. Foto: Marc Dahinden

In ruhigeren Zeiten sind Funkgeräte ein Nischenprodukt. Aber Max Kleiner, Inhaber eines spezialisierten Elektronikgeschäfts in Wetzikon, erlebt gerade eine Ausnahmesituation, wie es sie in vierzig Jahren noch nie gab. «Unsere CB-Funkgeräte gehen weg wie frische Weggli», sagt er. CB steht für «Citizens Brand», also Laien-Funkgeräte. Die Nachfrage, die schon während der Pandemie angezogen habe, schiesse nun förmlich durch die Decke. Für Kleiner ist auch klar, weshalb: «Momentan haben viele Angst vor dem Stromausfall im Winter.»