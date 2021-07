Kolumne von Michèle Roten – Badehosen plus Gemerkt? Jungs tragen unter ihren Badeshorts neuerdings Unterhosen. Warum? Die Kolumnistin sucht nach einer Antwort. Meinung Michèle Roten

In der Badi ist mir aufgefallen: Die meisten Buben tragen Unterhosen unter den Badeshorts. Warum machen die das? Das ist doch gruusig!

Renata, 66, Rentnerin

Ich habe mich gleich aufgemacht, um Ihrer Frage nachzugehen, liebe Renata: an einem Mittwochnachmittag in der Badi Allenmoos. So gross ist das Pflichtbewusstsein hier am Helpdesk oder besser – so lang: eine etwa fünfzig Meter lange Menschenschlage lang. Ich bin schlecht darin, Distanzen zu schätzen, vielleicht war sie auch fünfhundert Meter lang. Einfach sehr lang. Lang, lang, lang.

Es ist interessant, sich selber zu beobachten während so einer halbstündigen Wartezeit. Erste Reaktion: Wut. Verweigerung. Mach ich nicht. Tu ich mir nicht an. Na gut, ich stell mich mal an, während ich definitiv entscheide, dass ich mir das nicht antue. Sobald es zwei Schritte vorwärtsgeht: Optimismus. Okay, vielleicht dauert es gar nicht so lange, wie es aussieht. Ausserdem haben wir in der Corona-Zeit doch gelernt anzustehen. Schaff ich schon. Immer wieder der Blick nach hinten, beschämende Befriedigung darüber, dass die Schlange jetzt noch länger ist als zu dem Zeitpunkt, als ich gekommen bin. Beschämende Wut über die, die einfach reinspazieren, weil sie ein Abo haben. Schockierte Realisation, dass die Schlange nicht Folge eines Schutzkonzeptes ist, sondern einfach Folge der Tatsache, dass extrem viele Leute in die Badi wollen.