Das Beste aus Zürichs Läden – Badekleider und bunte Schattenspender Endlich ist der Sommer da! Wir stellen diese Woche lokale Produkte vor, welche die heissen Tage noch besser machen. Sara Belgeri , Annik Hosmann

Die Damenschneiderin Nathalie Schweizer kreiert hochwertige Bademode. Foto: Gerry Amstutz

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: Bunte Parasole aus Zürich, raffinierte Bademode und handgefertigte Ketten – damit unsere Sonnenbrillen nicht verloren gehen.

Atelier Nima

Das Modell «Iko» ist nur einer der bunten Parasole von Atelier Nima. Foto: Natalina Zainal

Die Sonnenschirme des Zürcher Ateliers Nima erinnern an die Cocktailschirmchen, die Sommerdrinks wie Piña Coladas und Mojitos schmücken. Diese kann man bestens unter den bunten Schirmen schlürfen – oder einfach nur den Schatten geniessen.

Hinter Nima Parasol stecken die Schwestern Franziska und Nina Mader. Die Schirme mit einem Durchmesser von 2 Metern werden in Uetikon am Zürichsee entworfen, produziert werden die Parasole in spezialisierten Manufakturen in Norditalien. Dort werden auch die Garne gesponnen, die Stoffe gewebt sowie bedruckt und die Komponenten für die Schirmgestelle gefertigt. Die Rohmaterialien stammen ausschliesslich aus der EU.

Woran man einen Nima-Sonnenschirm erkennt? An der Farbe – an ganz viel Farbe. Und an den eklektischen, geometrischen Mustern. Da sind zum Beispiel die Modelle Iko oder Yua der Kollektion «Tokyo meets Rimini», auf deren Dach rote, dunkelgrüne und gelbe blitzförmige Linien miteinander konkurrieren. Parasol Rai ist zwar etwas dezenter gehalten, aber sein Sonnengelb sorgt für Sommerstimmung. Der grau gespickte Ota erinnert derweil an einen Steinstrand am Meer. Damit die Schirme nicht davonfliegen, hat Atelier Nima auch die passenden Sockel im Angebot.

Vor kurzem hat Atelier Nima seine erste Kollaboration gelauncht: Zusammen mit Mitka Objects, dem Label der Möbelpolsterin Domenika Rast, sind zwei verschiedene Hocker im typischen Design des Ateliers entstanden – die natürlich perfekt sind, um unter einem Sonnenschirm zu sitzen (und vielleicht einen Cocktail zu trinken).

Nathalie Schweizer

«Splash» ist ein Badekleid aus Nathalie Schweizers neuer Bademode-Kollektion. Foto: Gerry Amstutz

Die gelernte Damenschneiderin Nathalie Schweizer hat sich 2011 auf hochwertige Bademode spezialisiert. Die in Norditalien nachhaltig produzierten Bikinis und Badeanzüge sollen mit ihren raffinierten Schnitten möglichst vielen verschiedenen Körperformen möglichst gut und bequem passen. Für Frauen, die sich nach einer Brustamputation wohlfühlen wollen, bietet Schweizer zudem eine individuelle Anpassung von Badeanzügen an.

Dieses Jahr feiert das Zürcher Label sein 10-jähriges Jubiläum. Dafür hat Schweizer zwei neue Kreationen lanciert. Splash ist als Badeanzug sowie als Tankini erhältlich, Letzterer ist reversibel. Auch das Modell Chet ist als Badeanzug, Tankini und Bikini erhältlich. Sämtliche Modelle gibt es in drei Farbkombinationen.

Palmey

Sonnenbrille verlegen oder vergessen ist mit den Ketten von Palmey (hoffentlich) passé. Foto: zvg

Palmey wurde von den zwei Freundinnen Sandra und Michelle gegründet. Mittlerweile hat das Zürcher Label neben Sonnenbrillen- auch Maskenketten im Angebot. Diese werden in Zürich designt und von Hand gefertigt. Dabei variieren die Materialien der Ketten zwischen bunten Glasperlen, Kunstfasern und unifarbenem oder gemustertem Stoff. Unser Favorit? Das Modell AMS 4° 53′ E: Die senfgelbe Kette besteht aus 100 % recycelter Baumwolle.

