Kolumne Katja Früh – Baden in Büchern Ist das Lesen nicht die schönste aller Reisen? Katja Früh (Das Magazin)

Wenn ich nicht immer wieder zurück in meine Bücher schlüpfen könnte, was würde ich dann tun, hier am Meer in Ligurien, wo alle Leute Ferien machen? Tutti al mare, es ist farbig, laut, heiss, der Himmel blau, das Lüftchen lau, alles wie es sein soll.

Vor mir schlendert gerade ein Vater vorbei mit einem Gummiboot und einem ebensolchen Krokodil, dahinter die Mutter mit drei Kindern, schokoladeneisverschmierte Münder, der Vater sieht deprimiert aus, vielleicht wäre er lieber im Büro. Und die Mutter sagt sich, ich muss es jetzt geniessen, schliesslich sind wir alle zusammen am Meer, das ist es doch, wovon wir das ganze Jahr geträumt haben.