Zu viel Wasser in Zürcher Flüssen – Baden in der Limmat bleibt verboten Weil Limmat und Sihl immer noch viel Wasser führen, ist das Baden und Böötlen weiterhin untersagt – mit einer Ausnahme. Corsin Zander

Der Wasserstand in der Limmat ist nach den Unwettern noch immer hoch. Foto: Kantonspolizei Zürich

Zwar sind die Pegelstände in den Seen und Flüssen mit den vergangenen sonnigen Tagen etwas zurückgegangen, doch die Limmat und Sihl führen nach wie vor viel Wasser. Deshalb hat die Kantonspolizei das geltende Bade- und Befahrverbot verlängert. Es gilt für die gesamte Limmat und für die Sihl ab der Zollbrücke, wie die Polizei via Twitter mitteilt.

Ausgenommen von dem Verbot ist die Badi Oberer Letten. Weil der Kanalabschnitt, in dem sich die Badeanstalt befindet, dank Regulierung kein Hochwasser führt, ist das Flussschwimmen hier offiziell erlaubt. Die Stadt Zürich empfiehlt das Schwimmen im Flussbad nur für gute Schwimmer. Der Zutritt für Kleinkinder und Nichtschwimmer ist nicht erlaubt.

Abo Zürich nach der Flut Es wird geschwommen – aber nicht «böötlet» Bis die Zürcher Gewässer ihren Normalstand wieder erreicht haben, dürfte des noch länger dauern. Insbesondere deshalb, weil nun am Wochenende auch im Kanton Zürich lokal heftige Gewitter mit Starkregen zu erwarten sind. Weil die Böden aktuell noch immer stark gesättigt sind, können sie nicht viel Wasser aufnehmen. Deshalb könnten die Pegel von Flüssen und Bächen bei Starkregen unerwartet schnell ansteigen, schreibt die kantonale Hochwasserfachstelle. An exponierten Stellen könne es zu lokalen Überflutungen kommen.

Abo Unwettergefahr ab Samstag «Wenn heftige Gewitter aufziehen, wird es schnell wieder kritisch» Aufgrund der instabilen Wetterlage lassen sich mögliche Hochwasser nicht genau lokalisieren und können im ganzen Kanton auftreten. Ob in der Folge auch die Seepegel wieder leicht ansteigen, lässt sich laut der Hochwasserfachstelle momentan nicht abschätzen.

