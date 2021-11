Eröffnung des Botta-Bads – Baden ist wieder eine Bäderstadt Am Sonntag öffnet die grosse Therme im Limmatknie ihre Tore. Doch auch gratis baden ist im Thermalwasser wieder möglich. Hélène Arnet

Aussenbecken mit Blick auf Ennetbaden. Ganz vorn kann man auf die Limmat hinunterschauen. Das ist Mario Bottas Lieblingsplatz. Foto: Ela Çelik

Was wurde in den letzten Jahren über dieses Botta-Bad in Baden geschrieben! Es wurde geschimpft und gelobt. Ab Sonntag ist die Therme im Limmatknie in Betrieb, am Donnerstag ist sie auf einem Rundgang den Medien vorgestellt worden.

Das Ehepaar Maria und Mario Botta sitzt auf einer Bank neben einem Whirlpool und schaut versonnen durch die grosse Fensterfront hinaus auf den ansteigenden Hang von Ennetbaden. Ein kleiner Rebberg, eine Joggerin, eine Strasse. Währenddessen erzählen Politiker, Stiftungsräte und Betreiberin vorn, was ihnen besonders gut gefällt an der neuen Therme Fortyseven: das warme Licht, die Ausblicke auf die Landschaft, der Aufschwung, den man sich davon für Baden erhofft …