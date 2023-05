Zum Schlitteln besser geeignet als zum Entspannen: Badewannen-Rennen auf dem Stoos, 2019. Foto: Keystone

Viele Dinge, die eigentlich entspannen sollten, stressen mich abgrundtief und fühlen sich wie eine Bestrafung an statt Wellness für die Seele. Wie zum Beispiel meditieren, spazieren gehen und am absolut allerschlimmsten: baden. Immer wenn ich in die warme Badewanne steige, stellt sich ein Gefühl von innerer Beklemmtheit ein, so ähnlich fühlt sich das Anstehen am Postschalter für mich an. Waiting in line ist selten ein Fest, noch schlimmer für Personen mit selbstdiagnostiziertem ADHS – laut Tiktok bin ich ganz klar Neurodivergent –, aber Anstehen am Postschalter ist definitiv ein anderes Level von abfck, es ist psychische Folter!