Im Anzug ins kühle Nass – Badet Daniel Koch hier schon in der Aare? Auf Instagram tauchte am Pfingstmontag ein Video von «Mr. Corona» Daniel Koch auf, der an seinem ersten Tag im Ruhestand in die Aare springt – voll bekleidet.

Hier springt «Mr. Corona» in die Aare. Video: Instagram/daniel.koch_official

Daniel Koch steht im Marzili am Ufer der Aare, im Hintergrund das Bundeshaus. «Grüessech», sagt «Mr. Corona», der letzte Woche seinen letzten Arbeitstag beim Bundesamt für Gesundheit hatte, im Instagram-Video, «ich geniesse meine Ruhestand». Die Corona-Krise sei aber noch nicht vorbei: «haltet euch an die Regeln», so Koch weiter.

Mit dem Satz «Die Aare wird bebadbar sein!» springt er darauf in die Aare – mit Anzug und Krawatte. Er winkt noch kurz aus dem Wasser, dann endet das Video.

Es wundert einen etwas, dass Koch, der immer im Dienst der Sache stand und kaum Aufheben um seine Person gemacht hat, so ein Video postet. Ist es ein Fake? Der Instagram-Account ist nicht verifiziert. Der einzige andere Beitrag neben den beiden Aare-Videos in deutscher und französischer Version zeigt Koch mit einem Hund beim Canicross. Seine Leidenschaft für diese Sportart tat Koch mehrfach öffentlich kund. Da der Post aus dem Jahre 2018 stammt, als Koch noch nicht national bekannt war, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass Kochs Sprung in die Aare echt ist.

( flo )