Gesundheitsdirektion schlägt Alarm – Bagatellfälle belasten Zürcher Notfallstationen Die Notaufnahmen der Spitäler sind für diese Jahreszeit ungewöhnlich stark ausgelastet. Viele der Fälle sind nicht lebensbedrohlich und könnten vom Hausarzt behandelt werden.

Überlastete Spitäler: Krankenwagen fährt in die Notaufnahme. Foto: KEYSTONE/Martin Ruetschi

Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals, die anhaltend hohe Belastung in den vergangenen zweieinhalb Pandemie-Jahren, der Fachkräftemangel sowie ein leichter Anstieg der Covid-Patientinnen und -Patienten seien die Gründe dafür, dass die Notfallstationen in Zürcher Spitälern aussergewöhnlich stark ausgelastet seien. Dies teilt die kantonale Gesundheitsdirektion (GD) am Dienstag mit.

Um die Kapazitäten für «echte» Notfälle sicherzustellen, ruft die GD nun dazu auf, bei nicht unmittelbar lebensbedrohlichen Notfällen zuerst die Hausärztinnen und Hausärzte oder deren Abwesenheit das kostenlose Infoline Ärztefon zu konsultieren. «Dort erfolgt eine medizinische Beurteilung durch geschultes Personal und Ärzte sowie eine Vermittlung der passenden medizinischen Versorgung», sagt Hausarzt Josef Widler, Präsident Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) und Verwaltungsratspräsident Ärztefon AG.

Einführung von Gebühren

Im Kantonsrat ist zudem eine Motion hängig, welche die Einführung einer Gebühr für Bagatellfälle auf der Spitalnotfallaufnahme fordert. Die GD sähe darin tatsächlich «eine Entlastung der Notfallstationen». Auf kantonaler Ebene würde die Forderung jedoch gegen Bundesrecht verstossen.

Damit die Motion gesetzeskonform umgesetzt werden könne, müsste zuerst eine nationale Grundlage geschaffen werden. Die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats habe im Mai dieses Jahres eine Parlamentarische Initiative zur Abschreibung empfohlen, die eine Gebühr für die Spitalnotfallaufnahme und die entsprechende Anpassung der gesetzlichen Regelungen fordert. Der Entscheid des Nationalrats zum Geschäft werde voraussichtlich in der Herbstsession fallen, schreibt die GD.

tif

