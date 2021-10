Hauptbahnhof Winterthur – Bahnhof Winterthur erhält ab 2050 einen zusätzlichen Wendebahnhof Nun steht fest, wie der Hauptbahnhof Winterthur zukünftig aussehen wird. Der Wendebahnhof Vogelsang Nord ist beschlossene Sache. Noch offen ist, auf welche Seite der Bahnhof verbreitert wird. Michael Graf , Andrea Thurnherr , SDA UPDATE FOLGT

Der Güterschuppen, wo heute die Disco Bolero eingemietet ist, soll dem neuen Wendebahnhof weichen. Foto: Marc Dahinden

Der Winterthurer Stadtrat hat in den letzten zweieinhalb Jahren zusammen mit der SBB untersucht, wie der Hauptbahnhof die wachsenden Passagierströme künftig bewältigen soll. Geprüft wurden vier Varianten. Soll der Bahnhof in die Höhe, in die Tiefe oder in die Breite wachsen? Oder ist ein Wendebahnhof die passende Lösung? Nun ist klar: Letzteres ist der Fall.

Wie die Stadt und die SBB an einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt gab, wird ab etwa 2050 auf dem Areal Vogelsang Nord ein Wendebahnhof in Betrieb genommen. Zusammen mit den sieben Durchgangsgleisen, die bereits bestehen, will man so das erwartete Passagieraufkommen decken. Heute steigen am Winterthurer HB täglich rund 120’000 Reisende ein und aus. In den nächsten 30 Jahren soll diese Zahl auf gut 180’000 steigen.