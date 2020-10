Volksentscheid zu Freibädern – Bald gratis in Zürcher Badis? Den Befürwortern geht es um Sportförderung für alle, die Gegner warnen vor überfüllten Freibädern. In Zürich kommt es am 29. November zu einer brisanten Abstimmung. Martin Huber

Geht es nach der links-grünen Allianz, wäre der Eintritt in Zürcher Schwimmbäder – hier das Mythenquai – künftig kostenlos. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Darum geht es

Am 29. November entscheiden die Stimmberechtigten in der Stadt Zürich über den Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volksinitiative «Sportstadt Züri». Dieser sieht einen Gratiseintritt für alle Stadtzürcher Freibäder vor. Für in Zürich wohnhafte Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre sowie für Bedürftige soll auch der Eintritt in die anderen städtischen Sport- und Badeanlagen gratis sein. Zudem sollen Sportvereine keine Gebühren mehr für die Benutzung der Sport- und Badeanlagen zahlen müssen.

Warum kommt es zur Abstimmung?

Auslöser des Gegenvorschlags ist die Initiative «Sportstadt Züri», welche die kommunistische Partei der Arbeit (PdA) vor drei Jahren mit rund 4000 Unterschriften eingereicht hat. Sie forderte eine Gratis-Nutzung aller städtischen Sportanlagen. Das ging dem Gemeinderat zu weit, weshalb er im letzten Juni den Gegenvorschlag präsentierte, der mit 66 zu 49 Stimmen angenommen wurde. Die PdA war zufrieden und zog ihre Initiative zurück.