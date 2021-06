Die besten Memes zum Schweizer Triumph – Balkan-Tweets, Xhakas Rache und der Eiffelturm mit Schweizer Kreuz Ausnahmezustand auch in den sozialen Medien: Diese Memes und Sprüche gehen derzeit viral. Aleksandra Hiltmann , Philippe Zweifel , Martin Fischer , Andreas Tobler , Pascal Blum

Das Schweizer Emotionsmaskottchen aka «Swiss-Dude»

Die Schweiz wuchs gestern über sich hinaus - und niemand hat es so stark gefühlt wie der bärtige Schweizer Fan, der offenbar aus dem Jura stammt und nun als Meme um die Welt geht.

Zwei Gefühlszustände, so viele Lesearten.

Und weils so schön war, hier in Zeitlupe:

Balkan-Tweets zur Lage der Nation(en)

Immer wenn die Nati mies spielt brandet die Herkunftsdebatte auf. Nach dem Frankreichspiel ist der Doppeladler kein Thema. Oder schon?

Einige hatten zu Beginn Befürchtungen: «Fällt die Schweiz, fällt der Balkan». Unbegründete Befürchtungen.

Eine kleine Gratis-Sprachstunde fürs nächste Spiel der Nationalmannschaft:

(Übersetzung: «Fick dich, Abseits.»)

Apropos Sprache. Ein bisschen Namenskunde gefällig? Und tätsächlich: Seferovic hat das fussballerische Morgenrot gebracht.

Überhaupt brachte dieses Spiel die Namensdiskussion wieder auf, unter anderem dass ein c eben nicht gleich ć ist:

Auch neue Namenskreationen machten die Runde:

Doch wieso reden, wenn man hupen kann! Hupkonzert à la Balkan, nun auch in der Schweiz möglich:

Das wohl meistbeachtete Twitter-Fazit des Spiels. Frei übersetzt: «Wenn Albaner und Serben zusammenarbeiten, wird alles gut.»

Sommer, Sommer, Sommer

Vorweg: Der Sieg war eine grandiose Teamleistung. Und doch stechen am Tag danach einige Spieler auf Twitter heraus. Allen voran Yann Sommer, der den letzten Penalty der Franzosen hielt:

Ziemlich akkurat, oder?

Schweizer Freude

Bescheidenheit? Dafür ist jetzt nicht der Moment:

PS: Der Eiffelturm wurde schon öfter für Lichtinstallationen beleuchtet – eben auch ganz in rot. Schweizer Kreuz drauf, fertig ist das Schweizer Portiönchen Grössenwahn.

David zieht Goliath eins über, oder: die Schweiz hat nicht gebellt, aber zugebissen.

Und so könnte ein Hupkonzert der Schweizer Nati-Spieler daherbrausen:

Auch auf den verschossenen Penalty von Rodriguez gibt es nach dem Spiel eine ganz neue Perspektive:

Das wohl beste Endrundenspiel der Nati ever: So schön war, und so aufreibend:

Und ein bisschen Schadenfreude

Immerhin: Frankreichs Superstars müssen nicht als einzige Top-Spieler heimreisen nach dem Achtelfinal.

Comedian Mike Müllers Rachegefühle wurden gestillt:

Die sportliche Analyse

Granit Xhaka: Captain, Antreiber, Passgeber, Herrscher des Mittelfeldes.

3:1 hinten – und da war es noch lange nicht vorbei:

PS: Xhakas (Medien-)Kritik

Eine Lektion in Sachen nonverbale Rache, schliesslich wurde auch von unserer Seite viel gelästert: Granit Xhaka findet während der Siegesfeier eine Kamera, fährt sich durch die blondierten Haare, macht das Schnipp-Schnapp-Zeichen (Coiffeurschere) und legt dann den Finger an die Lippen: Jetzt seid ihr alle mal schön ruhig, heisst das.

Dann haut er im Überschwang auch noch die Faust aufs Kameraauge, dass gleich ein Abdruck zurückbleibt: Filmästhetisch gesehen, ist das natürlich ein Verweis auf die Materialität des Mediums: Wir schauen durch die Linse, um auf einen Ausschnitt zu fokussieren. Nur ist es halt manchmal der falsche.

Fehler gefunden?Jetzt melden.