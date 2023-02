Eklat an Tanzpremiere – Ballettdirektor attackiert Journalistin mit Hundekot Der Choreograf Marco Goecke hat bei einer Premiere in Hannover eine Tanzkritikerin mit Kot seines Dackels traktiert. Goecke arbeitet auch am Zürcher Opernhaus. Andreas Tobler

Verlor die Fassung: Choreograf Marco Goecke. Foto: Christophe Gateau (DPA)

Am vergangenen Samstag ist es in der Pause einer Ballettpremiere in Hannover zu einem beispiellosen Angriff auf eine Journalistin gekommen: Der deutsche Choreograf und Direktor des Staatsballetts Hannover, Marco Goecke, stellte sich im Foyer der renommierten Tanzkritikerin Wiebke Hüster in den Weg. Er drohte ihr mit einem «Hausverbot». Der Choreografie machte die Kritikerin für Abonnementskündigungen am Staatsballett verantwortlich, weil ihr sein jüngstes Stück am Nederlands Dans Theater in Den Haag nicht gefallen hatte.