Kapo bestätigt Einsatz – Bancomat in Eglisau gesprengt Im Kanton Zürich ist erneut ein Bancomat gesprengt worden – diesmal in Eglisau. Bereits Anfang Juni jagten Unbekannte in Winterthur einen Automaten in die Luft.

Bei der Landi in Eglisau ist ein Bancomat gesprengt worden. Foto: Google Street View

Dieses Mal hat es den Bancomaten direkt neben der Landi in Eglisau getroffen. Das schrieb Claudio Schmid am Donnerstagmorgen auf Facebook, wie der Blick zuerst berichtete.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage die Sprengung. Weitere Informationen gebe die Polizei derzeit nicht bekannt. Auch die Höhe der Beute ist noch unklar.

Bancomaten in Winterthur gesprengt

Bereits zum wiederholten Male wird damit ein Geldautomat Opfer einer Sprengung. Am 9. Juni jagen Unbekannte in Winterthur-Grüze zwei Bancomaten in die Luft. Die Täter konnten flüchten – mussten aber einen Grossteil der Beute zurücklassen. Auch an anderen Orten der Schweiz wie Solothurn wurden Geldautomaten gesprengt.

lia/far

