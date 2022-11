Bezirksgericht Meilen – Bande klaute E-Bikes und Bau­maschinen für den Balkan Diebe haben am Zürichsee und im Oberland mehrfach zugeschlagen und die gestohlene Ware nach Bosnien transportiert. Ein Täter ist nun verurteilt worden – und bereits wieder auf freiem Fuss. Michel Wenzler

E-Bikes waren bei der kriminellen Bande ein bevorzugtes Diebesgut. Foto: Keystone

Als die Bewohnerinnen und Bewohner der Asylstrasse in Männedorf eines Morgens aufwachten, dürften sie sich verwundert die Augen gerieben haben. Diebe hatten in einer Nacht vor etwas mehr als einem Jahr den ganzen Strassenzug abgeklappert, Fahrradschlösser und -ketten geknackt und insgesamt sieben E-Bikes gestohlen. Wenige Tage später entwendeten die gleichen Täter in Thalwil, Zollikerberg, Herrliberg und Dürnten rund ein Dutzend Mountain- und E-Bikes.