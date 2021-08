Bewaffneter Überfall – Banditen entführen Schweizer in Nigeria Angreifer haben das Feuer auf die Polizeieskorte eines Schweizers eröffnet. Zwei von ihnen wurden getötet, der Mann und ein Begleiter entführt.

Die nigerianische Polizei suchte am Wochenende nach den Kidnappern eines Schweizers und eines Nigerianers im Südwesten des Landes. (Archivbild) Foto: Sunday Alamba (Keystone)

Ein Schweizer Staatsbürger ist im westafrikanischen Nigeria laut Angaben der dortigen Polizei entführt worden. Bewaffnete Männer hätten im Südwesten des Landes das Feuer auf die Polizeieskorte des Mannes eröffnet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Entführung des Schweizers und eines Nigerianers habe sich am Samstag auf der Verbindungsstrasse zwischen den Orten Ibese und Itori im Bundesstaat Ogun zugetragen, sagte ein Sprecher der Polizei von Ogun. Er vermutete einen kriminellen Hintergrund der Tat.

Der Schweizer habe am Samstagabend als Teil einer kleinen Gruppe eine Viehzuchtanlage in Ogun besucht, sagte der Sprecher. Die Gruppe sei von den unbekannten Tätern auf einer Landstrasse angegriffen worden.

Zwei Entführer getötet

Zwar seien zwei Banditen getötet worden. Den Angreifern sei es aber trotzdem gelungen, zwei Personen zu entführen, darunter den Schweizer, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei befinde sich den Tätern auf der Spur.

Laut lokalen Medien handelte es sich beim ebenfalls entführten Nigerianer um den Fahrer des Schweizers. Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstag gegen 17 Uhr.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit, dass es aus Medienberichten Kenntnis von einer Entführung in Nigeria habe. Die Schweizer Botschaft in Nigeria stehe in Kontakt mit den nigerianischen Behörden. Abklärungen seien im Gang.

Details, warum der Schweizer sich in Nigeria aufhielt, waren zunächst nicht bekannt.

Verschleppungen häufig

Entführungen kommen im bevölkerungsreichsten Land Afrikas häufig vor. Dahinter stecken sowohl islamistische Terroristengruppen, wie Boko Haram, als auch kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen. Sie sind vor allem im Nordwesten und im Zentrum des Landes aktiv.

In diesem Jahr hatten kriminelle Gruppierungen vor allem Schulen und Universitäten ins Visier genommen, wo es zu Massenentführungen kam. Seit Dezember sind rund tausend Studierende und Schüler entführt worden. Die meisten von ihnen sind seither wieder freigelassen worden.

Obwohl die Banden hauptsächlich finanzielle Motive haben, wächst die Sorge, dass sie mit Dschihadisten kooperieren könnten, die seit Jahren für einen islamistischen Staat im Nordosten Nigerias kämpfen.

SDA/oli

