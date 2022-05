Betrug bei Online-Käufen – 312 Franken überwiesen, Ware nicht erhalten, Geld verschwunden Käufer Martin Meier wähnte sich auf der sicheren Seite, als er auf ein Schweizer Konto einzahlte. Aber selbst seine Bank erkannte den Betrug nicht. Was nun? Eine Expertin gibt Auskunft. Bernhard Kislig

Ein Kunde hat auf dem Marktplatz von Facebook eine Grafikkarte bestellt und ist dabei auf einen Betrüger hereingefallen. Symbolbild: Getty Images

Nach einer Suche auf verschiedenen Internetplattformen wurde Martin Meier (Name geändert) schliesslich auf dem Marktplatz von Facebook fündig: In einer Anzeige bot eine seriös wirkende Privatperson zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis eine gebrauchte Grafikkarte an. Via Onlinekorrespondenz einigten sich die beiden: Meier überwies als Vorauszahlung 300 Franken plus 12 Franken für das Porto.