Explosion am frühen Morgen - Bankomat in Hüntwangen gesprengt

ZKB Coop Hüntwangen – Schon wieder wird ein Bankomat gesprengt In Hüntwangen kam es in den frühen Morgenstunden zu einem lauten Knall. Der Grund: Ein Bankomat flog in die Luft. Daniela Schenker

Die Kantonspolizei bestätigt die Sprengung des Bankomaten. Foto: Kantonspolizei Zürich

In den frühen Morgenstunden des Samstags werden die Anwohnerinnen und Anwohner in der Umgebung des Coop Hüntwangen durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurden. Die Nachricht macht in den sozialen Medien schnell die Runde: Der Bankomat der Zürcher Kantonalbank wurde in die Luft gesprengt. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage den Vorfall, der sich zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr zugetragen hat. Weitere Informationen kündigt sie im Verlauf des Tages an.

Die Region ist nicht zum ersten Mal von einem Vorfall dieser Art betroffen. Am 24. Juni flog der CS-Bankomat vor der Landi in Eglisau in die Luft. Es entstand Sachschaden von mehreren 100’000 Franken. Der Betrieb der umliegenden Geschäfte und der Tankstelle war wegen der Sprengung des Geldautomaten für mehrere Stunden beeinträchtigt.