Bankräuber verhaftet

Nach einem Banküberfall in Adliswil verhaftete die Kantonspolizei Zürich anfangs November 2019 einen Verdächtigen. Nun stellt sich heraus, dass der damals 36-jährige Kosovare auch für weitere Überfälle auf Filialen in Horgen und in Affoltern am Albis im Jahr 2019 veranwortlich sein soll, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. (sip)