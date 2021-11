Skandal um Privatklinik – Bankrotter Schönheits-Chirurg beschaffte sich Corona-Kredit Sebastian V. erhielt 480’000 Franken für seine Praxis – und überwies davon sich selbst namhafte Beträge. Er bestreitet, falsch gehandelt zu haben. Catherine Boss Roland Gamp , Leo Eiholzer

Der Bundesrat beschliesst im März 2020, dass Firmen in der Corona-Krise unbürokratisch Kredite beantragen können, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. 20 Milliarden Franken werden dafür bereitgestellt. Die entsprechende Verordnung tritt am 26. März in Kraft.

Schon am Tag darauf füllt der Zürcher Klinikdirektor Sebastian V. einen Antrag für einen Covid-19-Kredit aus. Er kann in der Vereinbarung lesen, dass Firmen maximal 10 Prozent von ihrem Umsatzerlös aus dem Jahr 2019 erhalten. Je mehr Umsatz man also angibt, desto mehr Geld erhält man. Bis zu einem Kredit von 500’000 Franken ist die Vergabe dabei vereinfacht, es gibt keine vertieften Kontrollen.