Geld für das Gesundheitswesen – Banksy-Bild für die «Helden» der Pandemie wird versteigert Ein Gemälde des Street-Art-Künstlers soll Ende Mai für einen guten Zweck versteigert werden. Der Wert wird auf 2,9 bis 4,1 Millionen Euro geschätzt.

Das Gemälde «Game Changer» hängt seit vergangenem Mai in einem Flur des General Hospital von Southampton. (1. März 2021) Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Inmitten der ersten Welle der Corona-Pandemie hatte Banksy den Mitarbeitern eines Krankenhauses im südenglischen Southampton ein Gemälde gestiftet, nun soll es dem gesamten Personal des britischen Gesundheitsdienstes (NHS) zugute kommen: Wie das Auktionshaus Christie’s mitteilte, soll das Schwarz-Weissgemälde am 23. März versteigert werden. Der Schätzwert liegt umgerechnet zwischen 2,9 und 4,1 Millionen Euro.

Das ein Quadratmeter grosse Bild mit dem Namen «Game Changer» hängt seit vergangenem Mai in einem Flur des General Hospital von Southampton. Es zeigt einen Jungen, der eine kleine Krankenschwester-Puppe mit Maske und Superhelden-Cape durch die Luft schweben lässt – während Puppen von Superman und Batman in einem Papierkorb gelandet sind.

In einer Notiz an die Krankenhaus-Mitarbeiter schrieb der britische Streetart-Künstler damals, «Danke für all das, was ihr tut». Er hoffe, das Bild werde den Ort etwas «erhellen, auch wenn es nur schwarz-weiss ist». Schon damals war klar, dass das Werk später versteigert werden soll, um Geld für den NHS zu sammeln. Dem Krankenhaus soll eine Reproduktion erhalten bleiben.

Christie’s-Expertin Katharine Arnold bezeichnete «Game-Changer» als eine Hommage an «alle, die weltweit an vorderster Front dieser Krise kämpfen». Schon früher erzielten Werke Banksys, dessen Identität nur Eingeweihten bekannt ist, zum Teil Millionen-Beträge.

AFP