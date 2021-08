Künstler bekennt sich zu Werken – Banksy ist in britischen Küstenstädten unterwegs Street-Art-Künstler Banksy tingelt in einem alten Wohnmobil entlang der englischen Küste, wie ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt.

Der weltberühmte Graffiti-Künstler Banksy hat seine Urheberschaft für mehrere in den vergangenen Tagen in britischen Küstenorten aufgetauchte Kunstwerke bestätigt: Ein am Freitag auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt, dass Banksy in einem alten Wohnmobil mit einer Kühlbox voller Spraydosen entlang der englischen Küste tingelt.

Demnach geht eine Reihe von Kunstwerken, die in den vergangenen Tagen in britischen Touristenorten aufgetaucht waren, auf das Konto des Künstlers. Auf einem dieser Werke an der Betonmauer eines britischen Strandes fläzt sich eine Ratte in einem Liegestuhl und schlürft einen Cocktail. Ein anderes Wandbild zeigt eine riesige Möwe, die sich auf einem an der Wand stehenden Müllcontainer stürzt, als wolle sie ein paar übergrosse Pommes daraus erbeuten.

Ein weiteres Werk zeigt ein tanzendes Paar neben einem Akkordenspieler auf dem Dach des Wartehäuschens einer Bushaltestelle in Great Yarmouth an der englischen Ostküste. Das in schwarz-weiss gehaltene Graffito spiegelt die häufig heruntergekommene Gebäudelandschaft vieler der einst wohlhabenden Badeorte des Landes wider.

Banksy kommt aus der britischen Stadt Bristol. Ansonsten hält der Künstler seine Identität seit Jahren geheim. Seine Werke sind sehr begehrt. Den bisherigen Rekordpreis von 9,9 Millionen Pfund erzielte im Jahr 2019 das Bild «Devolved Parlament» (etwa: Delegiertes Parlament). Es zeigt das britische Unterhaus, in dem Schimpansen eine Debatte führen.

