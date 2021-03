Gewinnen Sie ein Banksy-Package – Banksy-Ausstellung «Building castles in the sky» - Messe Basel

Love Is In The Air - Banksy ZVG

Was in der Messe Basel noch bis 30. Mai 2021 gezeigt wird, ist eine beeindruckende Veranstaltung, die über 100 Originalwerke und Objekte des britischen Künstlers in einer Ausstellung zusammenführt, die sein gesamtes Schaffen darstellt: zwanzig Jahre Aktivität, beginnend mit den Gemälden der allerersten Phase seiner Karriere, bis hin zu den Ergebnissen des letzten Jahres mit den Werken, die aus Dismaland stammen, wie die Skulptur Mickey Snake mit dem von einer Python verschluckten Mickey.

Banksys Bildsprache ist einfach, aber nicht elementar, mit Botschaften, die die Themen Kapitalismus, Krieg, soziale Kontrolle und Freiheit in einem erweiterten Sinne und innerhalb der Paradoxien unserer Zeit untersuchen. Zum ersten Mal untersucht eine Ausstellung Banksys Bilder in einem semantischen Rahmen, der ihre Ursprünge, Referenzen, Beziehungen zwischen Elementen und relevanten Ebenen vermittelt. Abgerundet wird die Ausstellung durch mehrere Sammelplakate, Banknoten von Banksy of England, einige sehr seltene T-Shirts und Vinyl-Cover-Designs.

Die SonntagsZeitung verlost 40 Packages für die Banksy-Ausstellung in der Messe Basel. Ein Package im Wert von 128 Franken beinhaltet 2 Eintrittstickets für ein Datum nach Wahl sowie 2 Ausstellungskataloge.

Das Material für diese Ausstellung stammt vollständig aus privaten Sammlungen. Die Banksy-Ausstellung, herausgegeben von Stefano Antonelli, Gianluca Marziani und Acoris Andipa, ist konzipiert und produziert von Associazione MetaMorfosi in Zusammenarbeit mit GC Events.

1. März bis 30. Mai 2021

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf):

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit: Tel. 0901 500 071

Per SMS (CHF 1.50/SMS):

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet: www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 17. März 2021

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende der Tamedia Publikationen Deutschschweiz AG sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.