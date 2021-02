Was wir lesen – Barack Obama: «Ein verheissenes Land» Drei Tipps, die man von dem ehemaligen US-Präsidenten über Entscheidungsfindung lernen kann. Mikael Krogerus (Das Magazin)

Foto: DM

Vorab eine kleine Lesewarnung: Barack Obamas neues Buch ist sehr schwer. Nicht inhaltlich, es liest sich erstaunlich gut, auch wenn man immer wieder vergisst, was der Unterschied zwischen «House» und «Senate» ist. Nein, es ist physisch schwer. Die tausend Seiten wiegen mit Buchdeckel 1,2 Kilogramm. Aber das Lesen lohnt sich, man lernt einiges. Zum Beispiel über Decision Making. Nun sind die wenigsten Entscheidungen in meinem Leben so komplex wie jene, mit denen man sich im Oval Office herumschlägt, trotzdem konnte ich aus der Biografie einige Anregungen darüber mitnehmen, wie man entspannter mit schwierigen Fragen umgeht. Grob gesagt sind es drei Strategien, die sich herauskristallisieren: