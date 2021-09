Zürcher Bar vorübergehend zu – Bartender dringend gesucht Diese Woche geschlossen: Dem Central, einer beliebten Szenebar im Kreis 4, fehlt das Personal – ein Branchenproblem. Claudia Schmid

Dieser Woche mixt niemand Cocktails: Tresen an der Central-Bar. Foto: Dominique Meienberg

Ob gut ausgebildete Sommelièren, Köche, Serviceangestellte oder Zimmermädchen: Gastronomen und Hoteliers suchen händeringend nach Fachkräften. Dem Gastgewerbe laufen die Angestellten davon – spätestens nach dem zweiten Lockdown haben sich viele umorientiert. Die meist tiefen Löhne und die langen Arbeitstage, sowie die stete Unsicherheit mit Schliessungen und Öffnungen, haben den Exodus verstärkt und der Branche die Zugkraft genommen.

Während der Personalmangel ausserhalb der Branche bisher eher eine Ahnung war, wird er nun sichtbar. So steht die Kundschaft der Central-Bar mitten im Kreis 4 seit dieser Woche vor verschlossener Tür. An dieser hängt ein Plakat, auf dem Folgendes steht: «Schweren Herzens mussten wir uns entschliessen, das Central diese Woche zu schliessen. Weil wir unter den gegebenen Umständen unsere hohen Ansprüche an Gastfreundschaft, die Qualität des Service und die Zubereitung unserer Cocktails nicht gewährleisten können.»