Live: Basler Fasnacht beginnt - Morgestraich - vorwärts marsch! | Basel feiert den Morgenstreich

Hin und her der Basler Regierung

Apropos Fasnachts-Motto: Die Basler Regierung wollte eigentlich eine Fasnacht nur für die Aktiven. Am 9. Februar machte die Regierung diesen Plan publik und kündigte an, dass es nachts keine ÖV-Verbindungen geben wird, die die Menschen aus dem Baselbiet oder grösseren Schweizer Städten in die Basler Innenstadt bringen werden. Auch sollten Cliquenkeller nur für die Mitglieder der jeweiligen Formation geöffnet sein und die meisten Restaurants sollten keine verlängerten Öffnungszeiten geniessen dürfen. Alles im Zeichen der Pandemie. (Lesen Sie hier: So findet die Basler Fasnacht 2022 statt – und so reagieren die Cliquen)

Rund eine Woche später war dies aber bereits alles wieder Makulatur. Der Bundesrat entliess das Land aus den meisten Corona-Massnahmen und die Basler Regierung geriet unter Druck, die Fasnachtsregeln nachzubessern – was sie dann auch prompt tat.

Die BLT kündigte dann sofort Verbindungen in der Nacht an. Auch die BVB wird auf praktisch allen Bus- und Tramlinien Extrafahrten an den Morgenstraich anbieten. Ein zusätzliches Nachtangebot könne aufgrund der komplexen Planung und der Kurzfristigkeit nicht realisiert werden, teilten die Basler Verkehrsbetriebe dann aber mit. Die SBB bietet zum Morgenstreich drei Extrazüge an und in den beiden anderen Nächten weitere Verbindungen im Rahmen des Nachtnetzes.

Viele dürften in diesem Jahr mit dem Auto nach Basel fahren. Das neue Parkhaus beim Kunstmuseum macht deswegen sogar extra Werbung, um Auswärtige anzulocken. Für diese gibt es sogar kostenlose Parkplätze.

«Morgestraich, vorwärts, Marsch!» – das Parking Kunstmuseum wirbt für Gratisparkplätze während der Fasnacht.

Für jene, die mit dem Auto kommt: Hier gibt es die aktuellen Belegungszahlen der Basler Parkhäuser: Zum Parkleitsystem.