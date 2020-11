Maskenpflicht wird ignoriert – Basel geniesst letzte freie Stunden vor dem Teil-Lockdown Der Regierungsrat lässt ab Montag Bars und Restaurants schliessen. Zudem will er die Maskenpflicht mit stärkeren Polizeikontrollen durchsetzen. Davon ist am Freitag in Basels Ausgehmeile jedoch nicht viel zu merken. Simon Bordier

Der Bereich vor der Soho-Bar in der Steinenvorstadt erweist sich als Nadelöhr – hier kann es zu Menschenansammlungen kommen.

Vor dem bevorstehenden Teil-Lockdown geht Basel nochmals aus: Am Freitagabend sind die Bar- und Restaurantterrassen in der Steinenvorstadt gut besetzt, in einigen Fällen bis auf den letzten Platz. Zwischen den am linken und rechten Strassenrand aufgestellten Tischchen und Stühlen ziehen Menschentrauben durch die Strasse: Grüppchen von drei, vier, manchmal auch fünf oder sechs zumeist jungen Leuten.

Man hört vor allem Schweizerdeutsch, aber auch auffällig oft Französisch – ein Hinweis darauf, dass Franzosen aus dem grenznahen Ausland hier ihren Spass suchen, da Gastrobetriebe in Frankreich Pandemie-bedingt schon länger geschlossen haben. Selbiges gilt für Besucher aus dem Südbadischen: Porsches, Audis und andere Boliden mit deutschen Kennzeichen kurven auf dem nahen Birsig-Parkplatz herum.